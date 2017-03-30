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С начала года в результате конфликта на Донбассе пострадали 116 гражданских лиц.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает УНИАН.

«За этот год число жертв среди гражданского населения достигает 116 человек. Из них 21 – погибший и 95 – ранены», - сказал он и добавил: «Этого бы не случилось, если бы там не было оружия».

Как ранее сообщал ForUm, по данным ООН на конец 2016 года, с начала проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли 9 тыс. 758 человек и почти 23 тыс. получили ранения. 
ForUm

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