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Обыски в НБУ касались в том числе и вопросов деятельности Platinum Bank. Об этом заявил журналистам глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

«Большинство из документов работники предоставили сами. Сейчас следствие продолжается. Когда будет дана оценка документам, будет проведен еще ряд следственных действий, тогда можно говорить о завершении производства. Это дело связано со злоупотреблением, в том числе в вопросах деятельности Platinum Bank, поскольку следствие проверяет версию о преднамеренном завышении ликвидности и занижении тех экономических рисков, которые есть в тех или иных финансовых учреждениях, в том числе в Platinum Bank», - заявил Холодницкий, передает 112 Украина.

Напомним, 29 марта сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски в Национальном банке.

В НАБУ уточнили, что следственные действия, которые проводятся в настоящее время в НБУ, связаны с противозаконной деятельностью его чиновников в предыдущие годы (2015-2016 гг.).

В октябре 2016 года обыски проводили в доме у замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой  в рамках расследования банкротства банка «Михайловский».

Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Платинум Банка»  в конце февраля. 
ForUm

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