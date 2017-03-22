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Министерство иностранных дел Украины надеется, что высказывания вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена относительно создания автономий венгерского меньшинства в соседних странах не являются официальной позицией Будапешта.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«С удивлением восприняли публичные призывы вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена к созданию автономий венгерского меньшинства в соседних странах. Венгрия всегда была и является важным партнером для Украины. Мы высоко ценим дружеский характер двусторонних отношений и высокий уровень конструктивного сотрудничества», – заявили в МИД.

Киев рассчитывает, что позиция относительно уважения территориальной целостности, суверенитета и Конституции Украины и в дальнейшем будет оставаться в основе добрососедских отношений.

«Любые спекуляции на эту тему не соответствуют интересам наших двух стран и народов, и, надеемся, не отражают официальную позицию Будапешта», – подчеркнули в ведомстве.

«Мы должны вместе противостоять попыткам использования вопросов обеспечения прав нацменьшинств, в т.ч. толкования слов Шемьена, как это уже неоднократно было сделано российским агрессором, для нагнетания атмосферы недоверия и непонимания. Ведь благодаря многолетним усилиям украинской власти и венгерской общины уровень обеспечения культурных, религиозных и образовательных потребностей этнических венгров в Украине во многих смыслах является примером для других стран региона», – резюмировали в МИД.

Ранее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что интересы венгров, проживающих за рубежом, будут защищены, если этнические венгерские партии будут представлены в местных парламентах.

 
ForUm

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