Президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенность заявлениями венгерских чиновников о создании отдельных территориальных автономий.

Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в рамках участия в расширенном саммите Европейской народной партии на Мальте, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Президент Украины выразил обеспокоенность заявлениями венгерских чиновников о создании отдельных территориальных автономий», - говорится в сообщении.

Собеседники обсудили вопросы расширения сотрудничества Украины со странами «Вышеградской четверки» во время председательства в группе Венгрии, которое начнется 1 июля 2017 года.

Орбан отметил поддержку территориальной целостности Украины и немедленное предоставление украинцам безвизового режима с Европейским Союзом.

Отдельное внимание было уделено вопросу противодействия российской агрессии на Донбассе. Стороны обсудили вопросы сохранения существующего режима санкций ЕС в отношении России как эффективного инструмента обеспечения полной имплементации Минских договоренностей и полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Порошенко пригласил Орбана посетить Украину с визитом.

Напомним, ранее в МИД Украины выразили надежду, что высказывания вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена относительно создания автономий венгерского меньшинства в соседних странах не являются официальной позицией Будапешта.

Как известно, Шемьен заявил, что интересы венгров, проживающих за рубежом, будут защищены, если этнические венгерские партии будут представлены в местных парламентах.