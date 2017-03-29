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Президент Украины Петр Порошенко осудил обстрел генерального консульства Польши в Луцке и поручил правоохранителям найти виновных.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

«Президент решительно осудил обстрел генерального консульства Польши в Луцке. И поручил правоохранителям срочно принять все меры для расследования этого инцидента и установления виновных», - отметил он.

Напомним, сегодня ночью неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке, расположенное на улице Дубенской, 22б.

Правоохранители считают, что здание консульства обстреляли из гранатомета. В результате происшествия никто не пострадал.

 
ForUm

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