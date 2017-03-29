Президент Петро Порошенко в связи с обстрелом генерального консульства Польши в Луцке поручил усилить охрану иностранных дипломатических и консульских учреждений в Украине.
Об этом сообщает на официальной странице Главы государства в Facebook.
«Для предупреждения возможных провокаций поручил усилить охрану иностранных дипломатических и консульских учреждений в Украине», – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке. По информации СМИ, предположительно был осуществлен обстрел из гранатомета РПГ-22. Стреляли с улицы с заднего двора и попали в окно последнего этажа.
В крыше помещения образовалась дыра, разбито окно.
На момент взрыва в помещении никого не было, поэтому никто не пострадал, хотя этажом ниже находились охранники этого помещения.
Консул Республики Польша в Луцке Кшиштоф Савицки назвал произошедшее терактом.
В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко осудил обстрел генконсульства.
Служба безопасности Украины видит в произошедшем российский след.
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