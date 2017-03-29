Президент Петро Порошенко в связи с обстрелом генерального консульства Польши в Луцке поручил усилить охрану иностранных дипломатических и консульских учреждений в Украине.

Об этом сообщает на официальной странице Главы государства в Facebook.

«Для предупреждения возможных провокаций поручил усилить охрану иностранных дипломатических и консульских учреждений в Украине», – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 марта неизвестные обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке. По информации СМИ, предположительно был осуществлен обстрел из гранатомета РПГ-22. Стреляли с улицы с заднего двора и попали в окно последнего этажа.

В крыше помещения образовалась дыра, разбито окно.

На момент взрыва в помещении никого не было, поэтому никто не пострадал, хотя этажом ниже находились охранники этого помещения.

Консул Республики Польша в Луцке Кшиштоф Савицки назвал произошедшее терактом.

В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко осудил обстрел генконсульства.

Служба безопасности Украины видит в произошедшем российский след.