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Международная правозащитная организация Freedom House критикует изменения в закон об электронном декларировании в Украине.

Как говорится в заявлении организации, этот закон позволит увеличить контроль власти за организациями гражданского общества, подорвет их работу, «которая необходима для восстановления общественного доверия к власти», сообщает Радио Свобода.

«Новые требования направлены на защиту политиков, недовольных общественным контролем, и позволяют им отомстить тем, кто участвует в антикоррупционных расследованиях. Более того – закон, очевидно, нарушает стандарты Совета Европы, запрещающие произвольное и дискриминационное вмешательства в независимую деятельность гражданского общества», - сказал директор программ Евразии Freedom House Марк Берендт.

Как сообщал ForUm, Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в закон об электронном декларировании 27 марта после встречи с общественными активистами относительно этого документа.

Изменения в закон, принятые Верховной Радой на прошлой неделе, предусматривают электронное декларирование для антикоррупционных активистов, а также освобождают от электронного декларирования  солдат и сержантов Вооруженных сил Украины и позволяют офицерам, находящимся в зоне АТО, отсрочить подачу деклараций до возвращения в пункты постоянной дислокации.

Порошенко на встрече с общественными активистами, которые призывали его не подписывать закон, заявил, что не будет накладывать на него вето, но предложит внести изменения в тех пунктов документа, которые критикуют активисты.

Сторонники закона подчеркивают, что борцы с коррупцией должны быть чисты перед законом, и в таком случае электронное декларирование ничем им не угрожает.
ForUm

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