также в разделеЭкономика
Фонд госимущества снова попробует продать ОПЗ 8
НБУ передал уточненные макропоказатели в МВФ 13
В Украине ввели абонплату за подключение к системе газоснабжения 135
Украина нарастила экспорт клюквы и черники втрое 26
НБУ еще не получал уведомления о покупке «дочки» «Сбербанка» 32
Названо имя нового владельца украинской «дочки» «Сбербанка» 117
В феврале госдолг вырос до $71,76 миллиарда 88
«Сбербанк» объявил о продаже украинской «дочки» 103
Эксперт: Украине будет сложно избавиться от МВФ без смены власти 187
В Париже стартовали слушания по иску «Ощадбанка» к РФ 45
Страны ГУАМ подписали протокол о создании ЗСТ 66
Турция ввела пошлины на ряд российских товаров 52
Через отделения «дочек» российских госбанков перестанут выдавать пенсии 137
Киевляне задекларировали более двух миллиардов гривен дохода 46
В Херсонской области построят несколько солнечных электростанций 102
Гройсман: Блокадники попали в болевую точку нашей экономики 142
НКРЭ таки повысила цену на электроэнергию 290
В Украине начала работу техническая миссия МВФ 45

Экспортные потери Украины из-за оккупации отдельных территорий Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым составили 12,9 млрд долларов США.

Об этом говорится в проекте экспортной стратегии, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

«Затяжной вооруженный конфликт на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей и временная оккупация Автономной Республики Крым и г. Севастополь продолжают существенно влиять на торговлю в Украине», – говорится в сообщении.

По данным МЭРТ, доля Крыма и Донецкой и Луганской областей в общем объеме экспорта украинских товаров снизилась с 26,6% в 2013 году до 10,4% в 2015 году (данные без учета Государственной службой статистики зоны АТО и Республики Крым).

«В период с 2013 по 2015 годы экспорт из Донецкой области уменьшился на 70%, а из Луганской - на 93%. Стоимость экспортных потерь за счет этих регионов вместе с временно оккупированной Автономной Республикой Крым составила 12,9 млрд долларов США, тогда как общие экспортные потери Украины за два года составили 25,2 млрд долларов США», – отмечается в документе.

Напомним, ранее министр юстиции Павел Петренко заявил, что Украина оценивает ущерб, нанесенный в результате оккупации Крыма Россией, в $100 млрд. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года