Экспортные потери Украины из-за оккупации отдельных территорий Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым составили 12,9 млрд долларов США.

Об этом говорится в проекте экспортной стратегии, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

«Затяжной вооруженный конфликт на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей и временная оккупация Автономной Республики Крым и г. Севастополь продолжают существенно влиять на торговлю в Украине», – говорится в сообщении.

По данным МЭРТ, доля Крыма и Донецкой и Луганской областей в общем объеме экспорта украинских товаров снизилась с 26,6% в 2013 году до 10,4% в 2015 году (данные без учета Государственной службой статистики зоны АТО и Республики Крым).

«В период с 2013 по 2015 годы экспорт из Донецкой области уменьшился на 70%, а из Луганской - на 93%. Стоимость экспортных потерь за счет этих регионов вместе с временно оккупированной Автономной Республикой Крым составила 12,9 млрд долларов США, тогда как общие экспортные потери Украины за два года составили 25,2 млрд долларов США», – отмечается в документе.

Напомним, ранее министр юстиции Павел Петренко заявил, что Украина оценивает ущерб, нанесенный в результате оккупации Крыма Россией, в $100 млрд.