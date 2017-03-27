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Президент Петр Порошенко провел встречу с общественными активистами относительно изменений в закон о е-декларировании. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Он отметил важность подписания этого закона из-за необходимости учета интересов сотен тысяч военнослужащих, которые сейчас защищают Украину от российской агрессии», - отмечается в сообщении.

Поскольку обязательство для заполнения электронных деклараций представителями общественных организаций появляется только с 2018 года, по предложению Президента стороны договорились создать рабочую группу с участием представителей общественных организаций, народных депутатов и представителей Администрации Президента с целью разработки согласованных изменений в этот закон.

«Глава государства отметил поддержку инициатив неправительственных организаций в сфере борьбы с коррупцией. Он обратил внимание на недопустимость любого политического давления или ограничений деятельности неправительственных организаций в Украине», – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, 23 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в статью 3 закона Украины «О предотвращении коррупции» (№6172), обязав представителей общественных объединений подавать е-декларации и освободив от этого некоторые категории военнослужащих.

Сегодня, 27 марта, председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал и направил на подпись президенту данный закон.

 
ForUm

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