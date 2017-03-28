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Сотрудники прокуратуры Автономной Республики Крым совместно с СБУ провели обыск в офисном помещении бывшего депутата Севастопольского горсовета, который был основателем и соучредителем ряда предприятий в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.  

Указанное лицо является подозреваемым в уголовном производстве по факту государственной измены (ст. 111 УК Украины).

«Во время проведения обыска обнаружено и изъято заявление на передачу корпоративных прав предприятий жителю Севастополя, заверенное нотариусом Ю. Гейдой, которая незаконно осуществляет свою деятельность на территории Крыма», - говорится в сообщении.

Прокуратура изучает изъятые материалы и впоследствии предоставит ​​дополнительную правовую оценку незаконным действиям бывшего депутата Севастопольского горсовета.

 
ForUm

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