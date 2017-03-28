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Минобороны Украины опубликовало имена погибших в результате авиакатастрофы вертолета неподалеку Краматорска 26 марта 2017 года.

На борту вертолета были три члена экипажа и два пассажира:

Подполковник Волошин Евгений Петрович – командир экипажа.

Капитан Мовчан Дмитрий Васильевич – 2-й пилот.

Старший лейтенант Кондул Роман Григорьевич – борттехник.

Полковник Мельник Валерий Иванович – начальник организационно-планового управления и эксплуатации – заместитель начальника центрального автомобильного управления ВС Украины вооружения Вооруженных сил Украины (находился на борту в качестве пассажира).

Полковник Калитич Виктор Михайлович – начальник отдела ремонта РАО управления эксплуатации, ремонта и технической подготовки центрального ракетно-артиллерийского управления ВС Украины вооружения ВСУ (находился на борту в качестве пассажира).

Напомним, 26 марта возле села Малиновка недалеко от Краматорска разбился военный вертолет Ми-2. Жертвами крушения стали 5 офицеров Вооруженных сил Украины. 
ForUm

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