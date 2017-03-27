также в разделеПроисшествия
В Запорожье посреди улицы сгорел трамвай 22
Крушение Ми-2 на Донбассе: Все погибшие – офицеры ВСУ 102
На Закарпатье обстреляли жилой дом 41
Сутки в АТО: трое военных погибли, восемь ранены 126
В результате крушения вертолета возле Краматорска погибли 5 человек 391
Под Краматорском разбился вертолет Ми-2 321
В центре Одессы обвалился фасад жилого дома 80
В результате обстрела в Зайцево погибли два человека 122
В Балаклее слышны одиночные взрывы 165
За день в зоне АТО погибли двое военных 43
Вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста под Тернополем 39
Под Троицким в результате обстрела погиб военный 60
В Одессе девушка, пытаясь сделать селфи, выпала из окна 8-го этажа 303
Военные приступили к ликвидации последствий ЧП в Балаклее 220
В Балаклее за сутки обезвредили 74 взрывоопасных предмета 65
ГосЧС: В Балаклее разрушены 12 частных построек 102
В результате взрывов в Балаклее погибла женщина, еще одна – ранена 102
На Донетчине на неизвестном взрывном устройстве подорвался мужчина 37

В результате падения военного вертолета Ми-2 в Краматорске погиб 54-летний полковник со Львова Виктор Калитич. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Калитич был начальником службы ракетно-артиллерийского обеспечения ВСУ. Родился в 1963 году в Чопе (Закарпатье), служил и жил во Львове.

С 1985 до 1990 года служил в Группе советских войск в Германии в должности начальника отряда, командира радиотехнических войск. С 1990 по 1992 – в Краснознаменном Дальневосточном округе в Хабаровске, в должности командира. С 1995 по 2005 служил в Западном оперативном командовании. С сентября 2005 года – полковник запаса. С начала войны на Донбассе вернулся на службу.

Напомним, 26 марта возле Краматорска Донецкой области разбился военный вертолет Ми-2, экипаж погиб. Падение вертолета произошло в результате столкновения с линией электропередач.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года