В результате падения военного вертолета Ми-2 в Краматорске погиб 54-летний полковник со Львова Виктор Калитич. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Калитич был начальником службы ракетно-артиллерийского обеспечения ВСУ. Родился в 1963 году в Чопе (Закарпатье), служил и жил во Львове.

С 1985 до 1990 года служил в Группе советских войск в Германии в должности начальника отряда, командира радиотехнических войск. С 1990 по 1992 – в Краснознаменном Дальневосточном округе в Хабаровске, в должности командира. С 1995 по 2005 служил в Западном оперативном командовании. С сентября 2005 года – полковник запаса. С начала войны на Донбассе вернулся на службу.

Напомним, 26 марта возле Краматорска Донецкой области разбился военный вертолет Ми-2, экипаж погиб. Падение вертолета произошло в результате столкновения с линией электропередач.