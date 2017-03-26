Сегодня, 26 марта, возле Краматорска потерпел авиакатастрофу военный вертолет Ми-2, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Сегодня в районе населенного пункта Малиновка, недалеко Краматорска, разбился военный вертолет Ми-2. По предварительной версии, падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередач», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что сейчас для выяснения и уточнения причин авиационной катастрофы и эвакуации погибших членов экипажа на месте падения вертолета работают дежурные силы поисково-спасательного обеспечения и группа офицеров штаба антитеррористической операции.

По факту падения вертолета назначено расследование.