Шевченковский районный суд Киева назначил на 13 апреля слушания по существу дела о незаконной передаче в собственность экс-президента Виктора Януковича угодья в урочище Сухолучье в Киевской области площадью 17,48 га. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

Он напомнил, что 15 июня 2016 года Департамент спецрасследований ГПУ направил в суд обвинительный акт в отношении 18 человек, среди которых – бывший председатель Киевской ОГА Вера Ульянченко, а также директор Днепровско-Тетеревского государственного лесоохотничьего хозяйства Николай Гордейчук, помощник премьер-министра (2007 год) Николай Коломиец, директор ООО «Дом Лесника» Юрий Булава и другие.

«Их обвиняют в злоупотреблении служебным положением и хищении имущества при передаче земельного участко лесного фонда общей площадью 17,48 га Днепровско-Тетеревского лесопромышленного хозяйства на территории Сухолуцькои сельского совета Вышгородского района Киевской области», - отметил генпрокурор.