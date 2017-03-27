Жертвами крушения вертолета Ми-2 под Краматорском стали 5 офицеров Вооруженных сил Украины. Об этом сказал на брифинге в Киеве спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, сообщает Информационно-аналитический центр Нацбезопасности Украины.
«Трое членов экипажа и двое пассажиров погибли. Падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередач. Все 5 погибших – офицеры ВСУ», – сказал Лысенко.
Напомним, вчера, 26 марта, возле села Малиновка недалеко от Краматорска разбился военный вертолет Ми-2.
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