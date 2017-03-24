Экс-министр финансов Украины Наталья Яресько назначена исполнительным директором Совета по финансовому управлению и контролю Пуэрто-Рико. Об этом она сообщила в Facebook.

«Для меня большая честь принять новую должность, основной задачей которой является возвращение Пуэрто-Рико на путь финансовой стабильности. 22 марта 2017 года меня назначили исполнительным директором (CEO) Совета по финансовому управлению и контролю для Пуэрто-Рико, созданному согласно Акту о контроле, управления и экономической стабильности Пуэрто Рико (PROMESA)», - сообщила экс-министр.

По словам Яресько, вызовы, которые стоят впереди, огромны.

«Пуэрто-Рико страдает от лет финансового дефицита и соответствующей долговой ноши», - отметила она.

Экс-министр подчеркнула, что за время пребывания ее в должности «Украина показала пример выхода из финансового кризиса, и этот опыт может быть очень полезен Пуэрто-Рико, которое также находится в неудовлетворительном финансовом состоянии».

«Режим строгой экономии, реструктуризация долга, структурные реформы – именно эти меры в общем смогли остановить экономику на краю пропасти и вернуть к финансовой стабильности и восстановлению», - считает Яресько.

Также она подчеркнула, что остается главой института Аспен в Киеве, членом консультативного совета Львовской бизнес-школы, а также почетным членом-нерезидентом Атлантического совета.

По данным СМИ, Яресько была отобрана из более чем 300 кандидатов по результатам четырехмесячного конкурсного отбора.

Зарплата экс-министра финансов Украины на новой должности составит 625 тысяч долларов в год, и до июня Яресько будет работать из Украины, посещая Пуэрто-Рико раз в месяц.

Напомним, Наталья Яресько заняла должность министра финансов в правительстве Арсения Яценюка в 2014 году. За год работы Минфин во главе с Яресько возобновил сотрудничество с МВФ по программе расширенного финансирования в 17,5 миллиарда долларов, а также провел реструктуризацию части внешнего долга Украины перед частными кредиторами, уменьшив долговую нагрузку на финансы страны на 12 миллиардов долларов до 2020 года. Яресько ушла с поста главы Минфина в связи с отставкой правительства Арсения Яценюка весной 2016 года.



