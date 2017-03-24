Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в мошенничестве и злоупотреблении властью заместителю харьковского городского головы по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского городского совета Татьяне Овинниковой, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

«Главным следственным управлением совместно с Департаментом процессуального руководства по уголовным производствах следователей центрального аппарата Генеральной прокуратуры Украины в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотреблений служебным положением должностными лицами Харьковского городского совета при согласовании и принятии решений о выдаче обслуживающим кооперативам земельных участков для строительства объектов недвижимости, сообщено о подозрении заместителю городского головы по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского городского совета в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины и четырем членам обслуживающих кооперативов по ч. Ч. 3, 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 УК Украины», – говорится в сообщении.

Установлено, что указанное должностное лицо, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с другими лицами в интересах учредителей и членов обслуживающих кооперативов, созданных без цели осуществления своей уставной деятельности, и конечных выгодоприобретателей - приближенных к высокопоставленным чиновникам Харьковского городского совета, в нарушение земельного законодательства Украины, регламента городского совета и других нормативно-правовых актов, на протяжении 2008-2009 годов без предварительного рассмотрения и согласования в постоянных комиссиях и в подчиненных их структурных подразделениях исполнительного комитета, согласовала и способствовала вынесению на сессию городского совета вопросов бесплатного предоставления в собственность обслуживающим кооперативам земельных участков якобы для строительства многоквартирных домов с целью улучшения жилищных условий их членов.

В результате противоправных действий и пособничества в совершении мошенничества указанного должностного лица, члены обслуживающих кооперативов путем обмана получили в собственность земельные участки, расположенные на территории Харькова общей площадью более 25 га, стоимостью более 128 млн грн.

В настоящее время решается вопрос о применении в отношении указанного лица меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным ГПУ, в отношении одного из руководителей обслуживающих кооперативов судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью уплаты залога в размере 2,4 млн грн, один человек объявлен в розыск и в отношении еще одного решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование в настоящее время продолжается.