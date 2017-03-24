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Задержанный при получении взятки в сумме 270 тыс. грн главный государственный ревизор - инспектора Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве должен был передать эти деньги своему руководству. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«А вы говорите ГФС добили… развал работы... ан нет, сукины дети, «работают»… и ничто их не смущает особо. Пока старая система остается прежней и нет системной реформы - все громкие и не слишком дела – лишь эпизоды. Нужны коренные изменения в ГФС. А пока такое будет повторяться», – отметил он

По словам министра, при проведении аудиторской проверки на предприятии сотрудники управления аудита в сфере торговли и услуг ГУГФС в Киеве обнаружили нарушения. «За снижение начисленных штрафных санкций потребовали 270 тысяч гривен», – сообщил Аваков.

«Несколько часов назад оперативники Управления защиты экономики в городе Киеве ДЗЭ Нацполиции совместно с Управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины и КОРД задержали главного государственного ревизора -инспектора. Получил от заместителя директора коммерческой структуры 270 тысяч гривен. Эту сумму он должен был передать своему руководству. Следственные действия продолжаются», – подчеркнул он.

Напомним, сегодня, в 24 марта, в Киеве сотрудники Генеральной прокуратуры Украины совместно с Департаментом защиты экономики Национальной полиции задержали главного государственного ревизора - инспектора Главного управления Государственной фискальной службы в столице после получения неправомерной выгоды в сумме 270 тыс грн.
ForUm

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