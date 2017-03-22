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Твердые бытовые отходы из Львова будут вывезены на протяжении 5-7 дней. Об этом заявил глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка, сообщается на сайте ОГА.

«Комиссия приняла решение, которое должно обеспечить вывоз отходов с территории города Львов. На этот раз мы попробуем уложиться в 5-7 дней, чтобы полностью очистить город от мусора», - сказал Синютка.

По его словам, причиной такого решения стала неспособность городских властей обеспечить вывоз ТБО с территории Львова.

Синютка также отметил, что в ближайшие дни облгосадминистрация проведет переговоры с владельцами полигонов твердых бытовых отходов Львовщины и за пределами, чтобы обеспечить надлежащую утилизацию отходов с территории города.

Напомним, 17 марта мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе возникла угроза чрезвычайной экологической ситуации из-за проблем с вывозом мусора. 
ForUm

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