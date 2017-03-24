Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд 2 административных протокола относительно несвоевременного представления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии чиновников Министерства экологии и природных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Согласно протоколам заседания, уполномоченное лицо НАПК установило случаи несвоевременного представления в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии 2 должностными лицами Минприроды, занимающими ответственное и особо ответственное положение.

В НАПК напомнили, что ответственность за нарушение сроков представления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии субъектов декларирования предусмотрена частью второй статьи 1726 Кодекса Украины об административных правонарушениях.