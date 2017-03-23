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Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на людей рядом со зданием британского парламента в Лондоне, совершенное днем 22 марта. Об этом сообщает ВВС.

Такое сообщение группировка распространила через связанное с ней информационное агентство Амак. До этого британская полиция сообщала, что исполнитель нападения был один, но вдохновлялся схожими по сценарию нападениями сторонников ИГ на людей в других странах.

Нападение было совершено днем 22 марта. Мужчина преднамеренно сбил на машине нескольких пешеходов на Вестминстерском мосту у здания парламента, а затем выбежал из автомобиля и набросился с ножом на полицейского, после чего был застрелен.

Всего погибли четыре человека, в том числе сам нападавший и раненный им полицейский. Помимо них в числе жертв оказались два пешехода. Также в результате инцидента около 40 человек получили травмы, 29 из них все еще в больнице, семь – в критическом состоянии.

Власти квалифицировали случившееся как теракт. За ночь полиция совершила рейды по шести адресам в Лондоне, Бирмингеме и других городах, пытаясь найти людей, возможно связанных с нападавшим. Пока задержаны семь человек.

 

 

 

 
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