Количество погибших в результате теракта в Лондоне увеличилось до пяти, ранены 40 человек, сообщил журналистам глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули.

«Число раненых составляет сорок человек, среди них некоторые получили тяжелые ранения, пять человек погибли, в том числе полицейский из подразделения по охране диппредставительств Кит Палмер», — сказал Роули, передает РИА Новости.

Напомним, теракт произошел в 14:40 по местному времени в одном из самых популярных у туристов мест города: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Самого предполагаемого террориста застрелил другой сотрудник полиции.

Ранее сообщалось, что в результате теракта погибли четыре человека и как минимум 20 пострадали.