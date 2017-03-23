У убийцы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова сквозное ранение в голову, он находится на грани смерти. Об этом в ходе брифинга заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, киллера подвозила машина «Дэу», сообщает 112 Украина.

В то же время Луценко сообщил, что охранник ранен в область сердца.

По информации генпрокурора, он сотрудничает со следствием.

Напомним, 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, раненные охранник и убийца Вороненкова находятся под надежной охраной в одном из лечебных учреждений Киева.