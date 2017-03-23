В центре Киева на пересечении улиц Пушкинской и бульвара Шевченко возле отеля «Премьер-палац» были расстреляны двое мужчин, сообщает dtp.kiev.ua.

Фото: Volodymyr Servetnyk

«Киев. Бульвар Шевченко/Пушкинская. Расстреляны двое мужчин. Один погиб на месте. Второй в критическом состоянии госпитализирован в реанимацию», – говорится в сообщении.

По данным издания, на месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

Фото: Alisa Berezutska

Отмечается, что в районе происшествия ограничено движение.

В свою очередь спикер столичной полиции Оксана Блищик сообщила корреспонденту ForUm’а, что в данный момент полиция собирает информацию об инциденте.