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В центре Киева на пересечении улиц Пушкинской и бульвара Шевченко возле отеля «Премьер-палац» были расстреляны двое мужчин, сообщает dtp.kiev.ua.

Фото: Volodymyr Servetnyk

«Киев. Бульвар Шевченко/Пушкинская. Расстреляны двое мужчин. Один погиб на месте. Второй в критическом состоянии госпитализирован в реанимацию», – говорится в сообщении.

По данным издания, на месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

Фото: Alisa Berezutska

Отмечается, что в районе происшествия ограничено движение. 

В свою очередь спикер столичной полиции Оксана Блищик сообщила корреспонденту ForUm’а, что в данный момент полиция собирает информацию об инциденте.
ForUm

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