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В связи с чрезвычайной ситуацией в Балаклейском районе ограничено движение транспортных средств на 5 автодорогах, сообщает управление безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.

В частности, перекрыто движение по участкам дорог:

В-210103 Балаклея - Яковенково, 0-40 км;

Р-78 Харьков-Змиев-Балаклея-Гроховатка, 77-90 км;

Т-21-10 Шевченково-Балаклея-Первомайский-Кегичевка, 22-43 км;

В-210102 Балаклея-Бригадировка, 0-10 км;

С-210131 подъезд к селу Вербовка, 0-1 км.

Нацполиция просит водителей обязательно учесть данную ситуацию.

Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что причиной взрыва является диверсия. 
ForUm

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