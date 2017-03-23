В связи с чрезвычайной ситуацией в Балаклейском районе ограничено движение транспортных средств на 5 автодорогах, сообщает управление безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.
В частности, перекрыто движение по участкам дорог:
В-210103 Балаклея - Яковенково, 0-40 км;
Р-78 Харьков-Змиев-Балаклея-Гроховатка, 77-90 км;
Т-21-10 Шевченково-Балаклея-Первомайский-Кегичевка, 22-43 км;
В-210102 Балаклея-Бригадировка, 0-10 км;
С-210131 подъезд к селу Вербовка, 0-1 км.
Нацполиция просит водителей обязательно учесть данную ситуацию.
Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.
Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что причиной взрыва является диверсия.
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