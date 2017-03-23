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Верховная Рада одобрила исключение из перечня документов, в которые вносятся сведения о месте пребывания лица, справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Как передает корреспондент ForUm’а, за принятия соответствующего документа №4022а «О внесении изменения в статью 3 Закона Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» проголосовал 281 народный депутат.

Представляя документ в парламенте, народный депутат Украины, глава Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря отметил: «Когда был принят Верховной Радой закон «О правах и свободах внутренне перемещенных лиц» там осталась несогласованность с законом, который регулирует деятельность Государственной миграционной службы».

По его словам, требовалось, чтобы, когда внутренне перемещенные лица к ним приходили, они ставили соответствующий штамп. И только после этого те могли быть взяты на учет, добавил он.

«Поэтому, предусматривается этим законопроектом из перечня документов, в которые вносятся сведения о месте пребывания лица, исключить справку о взятии на учет вынужденных переселенцев», - проинформировал он.
Мария Пастернак, ForUm

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