Пожар на складе с боеприпасами в Балаклее Харьковской области продолжается, горит треть территории арсенала.

Об этом на брифинге сообщил министр обороны Степан Полторак.

«Сегодня произошли взрывы, и они, увы, продолжаются в настоящее время. В настоящее время, к сожалению, пожар не локализован и он продолжается где-то на трети всего арсенала», - отметил он, сообщает 112 Украина.

По словам министра, ликвидация пожара зависит от многих факторов, поэтому относительно сроков его гашения трудно делать прогнозы. «Относительно прогнозов, когда это завершится, их трудно давать, потому что все зависит от ветра, направления ветра, разрыва осколков и перехода огня на другие хранилища. Там у нас есть много хранилищ железобетонных, я надеюсь, что они выдержат нагрузку и проблем не будет», - отметил он.

При этом Полторак добавил, что больше всего на военной базе страдают хранилища на открытых площадках.

Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что причиной взрыва является диверсия.