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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман вылетает на место чрезвычайной ситуации в Харьковской области.

«Сегодня утром получил информацию о взрывах на складе боеприпасов под Харьковом. На постоянной связи с военными, руководством ГосЧС, руководством ОГА, которые координируют мероприятия по ликвидации этой чрезвычайной ситуации и эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов. Сейчас вылетаю на место», – написал он в Facebook.

«Главное – обеспечить безопасность граждан», – заявил премьер.

Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что причиной взрыва является диверсия. 

 
ForUm

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