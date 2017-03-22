Одна из раненых в результате нападения в Лондоне женщин скончалась в больнице из-за многочисленных травм, сообщили в больнице.
Там также подтвердили, что к ним поступило множество пострадавших, но не назвали их точное число, сообщает Би-би-си.
В то же время в больнице Святого Фомы, расположенной прямо напротив Вестминстерского дворца через Темзу, сообщили, что к ним поступило около 10 человек, пострадавших в результате происшествия у здания парламента. В то же время не факт, что все пострадавшие были отправлены именно в эту больницу.
Как заявил мэр Лондона Садик Хан в первом официальном заявлении по поводу вероятного теракта, полиция города проводит особое расследование инцидента.
«Я связался с главой городской полиции. Полиция Лондона проводит особое расследование. Я соболезную всем, кого коснулось несчастье, и их семьям», - говорится в заявлении мэра.
Напомним, рядом со зданием парламента Великобритании произошла стрельба, в результате которой пострадали около 10 человек.
Также сообщается, что на расположенном рядом с парламентом Вестминстерском мосту машина сбила нескольких человек.
В свою очередь лидер палаты общин Дэвид Лидингтон заявил парламентариям, что неизвестный ранил ножом полицейского, после чего был застрелен полицией.
Полиция Лондона расценивает случившееся как теракт.
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