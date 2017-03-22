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Решение Российской Федерации о запрете переводов в Украину через международные платежные системы без открытия счета не повлияет на банковскую систему нашей страны. Об этом заявил первый заместитель главы Национального банка Украины Яков Смолий. 

«Я не думаю, что это окажет влияние на банковскую систему, потому что сумма незначительная и украинцы настолько креативные, что они найдут другие способы перевести средства», – сказал Смолий.

По его словам, за два месяца 2017 года Украина получила из России с помощью международных платежных систем порядка 90 млн долл., а наиболее популярными каналами для перевода средств без открытия счета, которые теперь не будут работать, являлись Western Union и MoneyGram, однако межбанковские переводы продолжают работать, сообщает УНИАН.

«Если человек откроет счет в банке, то межбанковские расчеты сегодня проводятся. Наоборот, теперь отправитель и получатель средств будут идентифицированы и расчеты будут более прозрачными. Это будет способствовать детенизации экономики», – добавил Смолий.

Он напомнил, что Национальный банк разрешает гражданам, которые учатся или работают в России, открывать счета в российских банках. Также Смолий отметил, что решение РФ о запрете переводов в Украину через международные платежные системы, скорее всего, является ответной реакцией на решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете российских платежных систем на территории нашей страны.

Напомним, 22 марта Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий денежные переводы из России в Украину с помощью иностранных платежных систем.
ForUm

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