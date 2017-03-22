Украинский консул проверяет, не пострадали ли граждане Украины в результате стрельбы возле британского парламента.

Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

«Трагические события в Лондоне 22.03.17. Консул проверяет, не пострадали ли украинцы», - говорится в сообщении.

Напомним, рядом со зданием парламента Великобритании произошла стрельба, в результате которой пострадали около 10 человек.

Также сообщается, что на расположенном рядом с парламентом Вестминстерском мосту машина сбила нескольких человек.

В свою очередь лидер палаты общин Дэвид Лидингтон заявил парламентариям, что неизвестный ранил ножом полицейского, после чего был застрелен полицией.

Полиция Лондона расценивает случившееся как теракт.