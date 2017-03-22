Украинский консул проверяет, не пострадали ли граждане Украины в результате стрельбы возле британского парламента.
Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.
«Трагические события в Лондоне 22.03.17. Консул проверяет, не пострадали ли украинцы», - говорится в сообщении.
Напомним, рядом со зданием парламента Великобритании произошла стрельба, в результате которой пострадали около 10 человек.
Также сообщается, что на расположенном рядом с парламентом Вестминстерском мосту машина сбила нескольких человек.
В свою очередь лидер палаты общин Дэвид Лидингтон заявил парламентариям, что неизвестный ранил ножом полицейского, после чего был застрелен полицией.
Полиция Лондона расценивает случившееся как теракт.
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