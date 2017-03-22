В Службе безопасности Украины заявили о наличии у России пропагандистских сценариев на решение спецслужбы относительно въезда в Украину российской участницы «Евровидения-2017» Юлии Самойловой.

Об этом заявил глава аппарата СБУ Александр Ткачук на брифинге, сообщает корреспондент LIGA.net.

Он подчеркнул, что документы на запрет Самойловой въезда в Украину уже готовы, но окончательное решение еще не принято.

«Документы на запрет Самойловой въезда на территорию Украины сроком на три года СБУ подготовлены. Как сказал глава СБУ Василий Грицак, закон один для всех. Делать для кого-то поблажки или исключения будет некорректным, поскольку это будет признаком дискриминации. Мы примем решение в ближайшее время, но мы хотим посмотреть, что еще напишут об этой ситуации в российских интернет-изданиях и расскажут Киселев и его друзья», - сказал он.

Ткачук отметил, что СБУ с большим интересом наблюдает за информацией, которая появляется в российских СМИ.

«Они уже за нас решают и обсуждают сценарии, как может развиваться ситуация, если Самойловой будет запрещен въезд или она сможет принять участие в конкурсе», - сказал он.

Ткачук подчеркнул, что у России уже готовы информационные сценарии на случай одного и другого варианта. Эти сценарии, по его словам, направлены на нанесение имиджевого урона Украине.

«Если въезд Самойловой официально будет запрещен, Россия будет истерически заявлять о том, что Украина политизирует конкурс «Евровидение». Если СБУ не примет такого решения, мы можем спрогнозировать, что это вызовет недовольство у радикально и активно настроенной части нашего общества. Мы можем спрогнозировать, что эта реакция будет резкой и российские каналы будут транслировать на Европу картинку и говорить, что в Украине процветает экстремизм. Мы учитываем все эти риски и с удовольствием читаем, как российские СМИ комментируют эту ситуацию», - пояснил он.

Напомним, на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве Россию будет представлять певица Юлия Самойлова, которая передвигается на инвалидной коляске.

Самойлова ранее выступала в аннексированном Крыму. В связи с этим ей могут запретить въезд в Украину.

20 марта глава СБУ Василий Грицак сообщил, что ведомство подготовило документ о запрете на въезд Самойловой в Украину.