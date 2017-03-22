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Задержание руководителей полиции Шостки является элементом самоочищения, заявил глава Нацполиции Сергей Князев. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По его словам, поступила информация о том, что руководитель Шосткинского отдела полиции вместе со своим заместителем организовали «крышевание» деятельности местного бизнесмена. Мужчина осуществлял сбор и скупку металлолома. Полицейские предложили ему выплачивать им определенную сумму ежемесячно в обмен на непривлечение к ответственности за выявленные нарушения законодательства.

Полученную информацию сотрудники Управления внутренней безопасности сообщили руководству Нацполиции. Следователи областной прокуратуры по данному факту начали уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Вскоре сотрудники полиции и прокуратуры задокументировали факт получения заместителем начальника Шосткинского отдела полиции очередной «дани» - 7 тыс. гривен, которые предприниматель передал ему через посредника. Кроме взятки, во время санкционированного обыска у 42-летнего майора полиции нашли техпаспорта на транспортные средства, свидетельства о регистрации транспортных средств и водительские удостоверения на посторонних лиц.

Кроме того, помимо разоблачения чиновников во взяточничестве, в отношении главы отдела полиции прокуратура Сумской области начала еще 2 уголовных производства по ч.2 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ст.366-1 (Декларирование недостоверной информации) УК Украины.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения и избрание им меры пресечения. Проверяется причастность к их противоправной деятельности других лиц.

«Это позорный случай для полиции Украины, и мы не можем стоять в стороне. Самоочищение – это один из главных принципов работы новой полиции», - подчеркнул Князев.
ForUm

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