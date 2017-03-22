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С 2000 года количество осужденных, находящихся в местах лишения свободы, уменьшилась с 240 до 44 тысяч человек. Об этом сегодня во время пресс-брифинга сообщил руководитель Департамента по вопросам помилования Александр Букалов.

«Если в 2000 году в местах лишения свободы было около 240 тысяч человек, то сегодня отбывают наказание около 44 тысяч», - заявил Букалов, сообщает РБК-Украина.

По его словам, в местах лишения свободы большая часть осужденных за убийства, нанесение тяжких телесных повреждений, грабежи и разбойные нападения.

Как ранее сообщал ForUm, по информации Букалова, в течение 2016 года Президент Украины Петр Порошенко помиловал 67 человек.

 
ForUm

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