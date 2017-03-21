Обращение к руководству государства с просьбой лишить неприкосновенности народного депутата Владимира Парасюка подписали уже более двух тысяч полицейских, заявил заместитель председателя Нацполиции – руководитель Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Наше письмо к руководству страны в знак протеста против действий народного депутата, под призыв которого осуществлялись нападения на полицейских, – это обращение, прежде всего, к обществу. В правовом государстве не может депутат, прикрываясь удостоверением, бить представителя власти, которому государство доверило функцию обеспечения общественного порядка. На сегодня уже более двух тысяч полицейских Донетчины подписали обращение»,- написал он в Facebook.

Напомним, вечером 14 марта через блокпост на въезде в Славянск следовала колонна из 13 автомобилей, в которых находились более 35 человек, в том числе народный депутат Владимир Парасюк. Участники отказались проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт.

В полиции заявили о 7 пострадавших правоохранителях.

Полиция обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям Парасюка.