Президент Украины Петр Порошенко призвал парламентариев представить ему согласованный список кандидатур членов Центральной избирательной комиссии, которые поддержит парламент.

Об этом журналистам заявила заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко, комментируя встречу Главы государства с лидерами фракций, во время которой, в частности, обсуждались кандидатуры в состав ЦИК.

Луценко отметила, что «если этот вопрос не вызывает консолидацию в зале, то Президент призвал руководителей фракций собраться у спикера и обсудить те кандидатуры, которые вносятся, и дать уже президенту согласованный список». «Для того, чтобы не устраивать эти никому не нужные политические бои», - отметила депутат, сообщает УНИАН.

Она уточнила, что речь идет о том, чтобы фракции предложили президенту список кандидатур в члены ЦИК, который будет поддержан в сессионном зале, а президент этот выбор просто заверит». «Он сказал: «я доверяю парламенту, я соглашусь с любым мнением. Но дайте и договоритесь между собой так, чтобы это было консолидировано, потому что страна нуждается в новом ЦИК», - сообщила Луценко.

Напомним, в июне 2106 года Президент предложил уволить 12 из 15 членов Центральной избирательной комиссии, среди которых председатель ЦИК Михаил Охендовский и его заместители Андрей Магера и Жанна Усенко-Черная.

У 12 из 15 членов Центризбиркома семилетний срок полномочий завершился еще 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности.

Фракции и депутатские группы парламента еще в 2015 году подали свои кандидатуры в состав ЦИК.

Представление о назначении новых членов ЦИК Президент вносит в Верховную Раду после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.