Завтра в Шевченковском суде г. Киева в 9:30 судья Хардина рассмотрит жалобу о государственной измене Президента Петра Порошенко. Об этом сообщил экс-первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин.

«Напомню, мое заявление о возбуждении уголовного дела по факту незаконного финансирования российского федерального бюджета Порошенко, его окружением и менеджерами компании «Рошен» была проигнорирована как СБУ, так и ГПУ.

Приглашаю политиков, журналистов, представителей общественных организаций и патриотов на это феерическое шоу: полностью зависимый от Президента судья рассмотрит дело против Президента. Вход бесплатный. Адрес суда: Дегтяревская 31А Шевченковский районный суд г. Киева», – заявил Кузьмин, сообщает news24ua.

Напомним, экс-первый заместитель генпрокурора просил СБУ открыть уголовное производство по факту государственной измены президента Петра Порошенко.

По словам Кузьмина, в тот момент, когда Украина ведет войну с Россией «гражданин Украины Петр Порошенко, он же верховный главнокомандующий и Президент страны в сговоре со своим ближайшим окружением и топ-менеджерами компании «Рошен» систематически осуществляет умышленные действия в ущерб Украине».

«Именно они во время вооруженного конфликта с Россией организовали работу принадлежащей Порошенко Липецкой фабрики «Рошен» и в прошлом году перечислили в российский бюджет почти 600 млн. рублей, заведомо зная, что из федерального бюджета финансируется российская армия, с которой и воюет Украина. При этом в магазинах Донбасса и Крыма свободно реализуется продукция предприятия «Рошен», наполняя местные бюджеты этих территорий», - заявил он.

В комментарии изданию Кузьмин заявил: «Незаконные указания замалчивать информацию о государственной измене Порошенко идут непосредственно из Администрации президента. Это не удивительно. В Украине информация давно стала оружием власти, а правом применения этого оружия, по мнению этой самой власти, обладает только она сама - украинская власть. В стране насаждается атмосфера страха и безысходности. Журналистов, адвокатов, правозащитников запугивают, арестовывают, а иногда и убивают.

Я являюсь адвокатом потерпевшей матери убитого журналиста Олеся Бузины. Ответственно заявляю, что к убийству Олеся прямо причастны правоохранительные органы Украины. После моих заявлений об этом по личному указанию генпрокурора меня незаконно отстранили от участия в деле, а маму убитого журналиста оставили без правовой помощи . Мои заявления президенту и депутатам украинского парламента остались без какого-либо реагирования. И только из письма народного депутата Онищенко, которое он официально направил мне, стало ясно почему.

Он утверждает, что Юрия Луценко назначили генпрокурором за взятку в несколько миллионов долларов. И взятку эту заплатил депутатам за правильное голосование лично президент Порошенко. Я подал заявление о привлечении всех взяточников к уголовной ответственности.

В ответ генпрокурор сфабриковал против меня немыслимые обвинения и организовал массовые акции устрашения в отношении меня, моих бывших починенных , родственников и знакомых. У нас провели незаконные обыски и рекомендовали покинуть территорию Украины, угрожая арестами».

«После моего заявления о государственной измене Порошенко Администрация президента поручила генпрокурору лишить меня свободы любым , даже незаконным, способом. И все для того, чтобы не дать мне возможности говорить правду и добиваться справедливости.

Многие журналисты, писавшие или говорившие правду о ситуации в Украине, покинули родину, но демократическая Европа стыдливо не замечает этого. Европейские демократы предпочитают закрывать глаза и на то, что в Украине идет массовая зачистка оппозиционных СМИ, репрессиям подвергаются все, кто может критиковать власть», - заявил Кузьмин.