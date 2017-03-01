Подозреваемый во взяточничестве судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус сам сдался правоохранителям в Кишиневе.

Об этом заявил глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь, сообщают Українські Новини.

«Он сам явился вчера (28 февраля) в полицию и сдался с поличным, признавшись, что он совершил преступление, незаконно перейдя границу», - сказал Морарь.

По его словам, Чаус немного изменился физически, похудел.

«Он не очень был похож на те фотоснимки, которые были направлены коллегами из Украины», - отметил он.

На данный момент он задержан на трое суток, но прокуратура будет обращаться в суд о избрании ему меры пресечения.

Как сообщал ForUm, правоохранители задержали подозреваемого во взяточничестве судью Днепровского районного суда Николая Чауса в Молдове.

6 сентября 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест скандального судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, подозреваемого в получении 150 тысяч долларов взятки.

12 сентября Соломенский районный суд Киева разрешил задержание Чауса.

В конце сентября адвокат Чауса предоставил НАБУ справку о том, что судья находится в медучреждении в Крыму.

С 11 ноября Чаус находится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину.