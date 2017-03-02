Суд в Молдове арестовал судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса на 15 суток.

Об этом Українським Новинам сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля.

При этом глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь сказал, что Чаус сам пришел в отделение полиции в Кишиневе и сдался правоохранителям.

6 сентября 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест Чауса, подозреваемого в получении 150 тысяч долларов взятки.

12 сентября Соломенский районный суд Киева разрешил задержание судьи.

С 11 ноября Чаус находится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину.