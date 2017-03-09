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Защита арестованного в Кишиневе беглого судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении ему политического убежища.

Об этом заявил глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь, сообщает Укринформ.

«В настоящее время Чаус арестован сроком на 15 суток после добровольного обращения в правоохранительные органы о незаконном пересечении границы Молдовы. После получения от Генеральной прокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры. Вместе с тем, сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища», - рассказал Морарь.

Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля.

При этом глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь сказал, что Чаус сам пришел в отделение полиции в Кишиневе и сдался правоохранителям.

2 марта суд в Молдове арестовал Чауса на 15 суток.

Как известно, 6 сентября 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест Чауса, подозреваемого в получении 150 тысяч долларов взятки.

12 сентября Соломенский районный суд Киева разрешил задержание судьи.

С 11 ноября Чаус находится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину. 

 
ForUm

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