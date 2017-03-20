В Кремле заявили, что не будут менять российского участника «Евровидения-2017» в Киеве, если Юлию Самойлову не пустят в Украину из-за ее посещения оккупированного Крыма.

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли РФ менять исполнителя или проигнорирует конкурс, если Самойлова не сможет въехать в Украину, сообщает УНИАН.

«Мне неизвестно о решении наших организаторов, но, насколько я понимаю, такой опции «как замена» не существует», - сказал Песков.

Напомним, на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве Россию будет представлять певица Юлия Самойлова, которая передвигается на инвалидной коляске.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак выступил за запрет въезда в Украину представительнице России.