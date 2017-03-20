Сегодня, 20 марта, в районе населенного пункта Водяное на мариупольском направлении состоялся бой военнослужащих Вооруженных сил Украины с ДРГ противника, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В 9:30, в районе населенного пункта Водяное две группы врага в количестве до 40 человек вплотную подошли к нашим позициям. Во время боевого столкновения, получив достойный отпор, диверсионно-разведывательные группы противника отступили. В то же время, подразделение ВС Украины выдвинулось вперед», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что после того как противник применил тяжелое вооружение - РСЗО БМ-21 «Град», артиллерию 152 мм и 122 мм, подразделение отошло на свои позиции.

Напомним, сегодня, 20 марта, двое украинских военнослужащих погибли, семеро получили ранения в результате обстрела членами НВФ позиций сил АТО в районе Водяного.