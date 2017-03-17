Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак выступает за запрет въезда в Украину представительнице России на международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2017» Юлии Самойловой.

Об этом он сказал журналистам, сообщают Украинские новости.

Грицак отметил, что еще продолжается проверка СБУ возможности запрета въезда певице в Украину из-за незаконного посещения ею аннексированного Россией Крыма, но лично он выступает за запрет.

«Мое мнение - закон один для всех! Если человек пересек границу оккупированной территории - Автономной республики Крым - это означает, что она совершила административное правонарушение. Это основание для того, чтоб закрыть въезд», - заявил председатель СБУ, отметив, что такой запрет может также инициировать Государственная пограничная служба.

Грицак также намекнул, что избрание Самойловой представительницей России на «Евровидении» было сознательной провокацией.

«То, что говорят оперативные источники с территории России, - были и другие певцы с не худшими вокальными данными, но почему-то было принято решение отправить на «Евровидение» к нам именно этого человека, который имеет определенные физические недостатки, к сожалению. Это было сделано для того, чтобы создать повод и посмотреть на нашу реакцию. Реакция СБУ обязательно будет», - сказал он.

При этом глава спецслужбы призвал также отреагировать на эту ситуацию организаторов «Евровидения» и Министерство культуры.

Напомним, на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве Россию будет представлять певица Юлия Самойлова, которая передвигается на инвалидной коляске.

Служба безопасности Украины изучит вопрос въезда в оккупированный Крым Самойловой и обещает принять взвешенное решение относительно ее въезда на территорию Украины.