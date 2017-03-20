На белорусско-украинской границе в пункте пропуска Александровка предотвращена попытка прорыва автомобиля с вооруженными людьми, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

«В 01:45 20 марта на въезд в Беларусь из Украины осуществлена попытка прорыва через государственную границу в пункте пропуска Александровка автомобиля марки «Джип», при этом данное транспортное средство сбило шлагбаум, проехало через средство принудительной остановки и, получив механические повреждения, предприняло попытку прорыва вглубь территории Республики Беларусь. В целях задержания указанного автомобиля сотрудниками органов пограничной службы в пункте пропуска было применено по нему табельное оружие», - говорится в сообщении.

В 01:55 оперативная группа погранкомитета в непосредственной близости от пункта пропуска в районе населенного пункта Габрилеевка Наровлянского района Гомельской области с применением оружия остановила автомобиль, задержала двух граждан, личности которых устанавливаются.

По имеющейся информации в данном автомобиле мог находиться еще один неизвестный, который в настоящее время разыскивается.

В ходе внешнего осмотра автомобиля обнаружен пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина, а также предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.