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Национальный банк Украины намерен сегодня провести внеочередное заседание комитета по монетарной политике для обновления макроэкономических прогнозов с учетом эффекта введения торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Последний ход событий в стране требует дополнительного изучения их потенциального влияния на экономику и его учета в макроэкономических прогнозах программы сотрудничества с Международным валютным фондом», - отметили в НБУ.

Национальный банк, в свою очередь, также планирует обновить макроэкономические прогнозы с учетом эффекта торговой блокады ОРДЛО.

«С этой целью в понедельник, 20 марта, состоится внеочередное заседание комитета НБУ по монетарной политике. Обновленные макропрогнозы будут предоставлены МВФ. Диалог и технические консультации с МВФ продолжаются», – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, вопрос выделения Украине транша по программе расширенного финансирования (EFF) на 1 млрд долл. исчез из повестки дня совета директоров МВФ 20 марта.  

По данным Минфина, Совет директоров МВФ перенес на короткий срок рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования для Украины в связи с транспортной блокадой Донбасса
ForUm

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