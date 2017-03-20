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Ситуация в районе проведения АТО стабилизировалась, количество обстрелов позиций Вооруженных сил Украины уменьшилось, сообщает пресс-центр штаба.

За сутки зафиксировано 50 случаев открытия огня.

26 обстрелов произошло на мариупольском направлении, где по позициям в районе Водяного в течение дня НВФ вели огонь из пулеметов крупного калибра, гранатометов, зенитной установки, а около 18:00 дважды добавили еще и артиллерию калибра 122.

У Павлополя, Широкино и Гнутово обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов, Лебединского – из гранатометов, а вблизи Марьинки и Красногоровки – из минометов.

На донецком направлении по позициям в районе Авдеевки враг вел огонь из гранатометов и пулеметов, а около 15:00 совершил обстрел из танка. Неподалеку Невельского враг обстрелял укрепления сил АТО из минометов калибра 120, а в районе Зайцево, Луганского и Каменки из гранатометов различных систем и пулеметов.

На луганском направлении неподалеку Новозвановки НВФ дважды обстреляли позиции из минометов калибра 120. Неподалеку Станицы Луганской и Новоалександровки велся огонь из гранатометов различных систем.

 

 

 

 
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