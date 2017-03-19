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Вопрос выделения Украине транша по программе расширенного финансирования (EFF) на 1 млрд долл. исчез из повестки дня совета директоров МВФ 20 марта. Об этом свидетельствует расписание заседаний, опубликованное на сайте МВФ, сообщает 112 Украина.

Согласно календарному плану, ближайшее заседание Совета директоров состоится 20 марта, и на нем будет рассмотрен только вопрос Катара. Какая-либо информация о причинах таких изменений на сайте отсутствует.

Напомним, вопрос выделения Украине транша по программе расширенного финансирования (EFF) на 1 млрд долл. совет МВФ планировал рассмотреть в понедельник, 20 марта.

 
ForUm

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