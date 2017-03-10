В России заявили, что ни администрация президента РФ, ни Совет Федерации не получали никакого письма бывшего президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести войска в Украину.

Об этом говорится в письме генпрокуратуры РФ, поступившем в адрес ГПУ, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

«Пишут, что ни администрация президента РФ, ни Совет Федерации РФ не получали никакого письма Януковича об использовании войск РФ на территории Украины.

И вроде никакое письмо не использовалось при принятии соответствующего решения властями РФ», - написал Луценко в Facebook.

«Бумага все стерпит. Но что делать с выступлением Чуркина в Совете Безопасности ООН об этом письме? Что делать с видеоинтервью самого Януковича, который подтверждает, что писал такое письмо? Что делать с выступлением на Совете Федерации г. Клишаса, который говорит о письме Януковича к советам Федерации? Что в конце концов делать с видео встречи Путина с прессой в Ново-Огарево. Во время указанного интервью Путин, отвечая на вопрос о том, что может служить поводом для использования ВС РФ на территории Украины, неоднократно отмечал, что у него есть «прямое обращение действующего и легитимного президента Украины Януковича о использовании вооруженных сил для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины», - добавил генпрокурор.

Луценко выразил убеждение, что истину удастся установить в суде.

Напомним, 17 января генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину. Позже СМИ опубликовали копию письма.

На заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года постоянный представитель России Виталий Чуркин продемонстрировал документ, который мог быть обращением Януковича к Путину с просьбой использовать вооруженные силы РФ в связи с событиями на Майдане.

25 ноября 2016 года Янукович подтвердил, что просил президента РФ Владимир Путина ввести войска в Украину, и назвал такую просьбу «эмоциональной».