Письма от бывшего президента Виктора Януковича с просьбой ввести войска в Украину в администрацию Кремля не поступало, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Дело в том, что никакого письма официально в администрацию президента не поступало и никакого подобного документа в администрации президента не регистрировалось», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, как можно объяснить, что умерший в феврале постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, выступая на Совбезе, предъявлял письмо от Януковича президенту РФ Владимиру Путину и заявлял, что он уполномочен доложить об этом письме, Песков заявил, что не может объяснить данный факт, сообщает РИА Новости.

«Этого я не могу объяснить, этого я не знаю. Я могу только констатировать вам ситуацию де-факто и де-юре – то, что я уже сказал», — заявил он.

Напомним, по информации генерального прокурора Юрия Луценко, в письме генпрокуратуры РФ, поступившем в адрес ГПУ, говорится, что ни администрация президента РФ, ни Совет Федерации не получали никакого письма Януковича с просьбой ввести войска в Украину.

Как известно, 17 января генпрокурор заявил, что Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину. Позже СМИ опубликовали копию письма.

На заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года постоянный представитель России Виталий Чуркин продемонстрировал документ, который мог быть обращением Януковича к Путину с просьбой использовать вооруженные силы РФ в связи с событиями на Майдане.

25 ноября 2016 года Янукович подтвердил, что просил президента РФ Владимир Путина ввести войска в Украину, и назвал такую просьбу «эмоциональной».