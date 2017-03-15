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Российские оккупанты в Крыму прибегают к пыткам заключенных для получения признаний и незаконно вмешиваются в работу адвокатов, которые защищают права человека. Об этом сегодня на брифинге сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрайзер, передает корреспондент LIGA.net.

«Резолюция ООН гласит, что Крым является временно оккупированной Российской Федерацией территорией. В этом отчете мы выражаем глубокую обеспокоенность серьезными нарушениями прав человека в Крыму, в частности отношению к задержанным. «Власть» в Крыму прибегает к принудительному получению признаний путем пыток и жестокого обращения», - сказала она, отметив, что крымских заключенных продолжают незаконно переводить в пенитенциарные учреждения в РФ, где ООН были зафиксированы случаи отказа в предоставлении медицинской помощи, что привело к смерти одного задержанного.

Фрейзер также отметила, что ООН задокументировала факты незаконного вмешательства в работу адвокатов в оккупированном Крыму, «занимающихся громкими делами, связанными с правами человека».

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Крым превратился в «серую зону» незаконности, террора и репрессий, поэтому представителям международных организаций, включая ООН, Совет Европы и ОБСЕ необходимо предоставить постоянный доступ на оккупированный полуостров для мониторинга ситуации с правами человека.
ForUm

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